Red 16 giugno 2021 Truffa on-line a Bari Sardo I Carabinieri della Stazione di Baunei hanno deferito un uomo di Bari Sardo perché, contattato per la vendita di un telaio, ha ricevuto i soldi richiesti, ma non ha mai consegnato la merce



BARI SARDO - I Carabinieri della Stazione di Baunei hanno deferito un uomo di Bari Sardo perché, contattato per la vendita di un telaio, ha ricevuto i soldi richiesti, ma non ha mai consegnato la merce.