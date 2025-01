Cor 18 giugno 2021 «Parco, il silenzio dei colpevoli» Nei giorni scorsi si è svolto un sit-in di fronte a Villa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte. «All’evento hanno partecipato, in numero simbolico, tutti i cittadini che si ritrovano uniti in questa lotta di civiltà. Il M5S era con loro»



ALGHERO - «La forza dei nostri convincimenti è il loro silenzio. Un silenzio cupo, direttamente proporzionale alla bella immagine che crea il nome dell’edificio, Villa Gioiosa». Il Consiglio di Amministrazione sempre compiaciuto del ruolo che ricopre anche fisicamente, occupando l’ufficio a loro dedicato, ieri era vuoto. Villa Gioiosa era sprangata. Ma non abbiamo abbaiato alla luna, il Movimento 5 Stelle ha gridato il proprio sdegno, le sigle indipendentiste hanno gridato il proprio sdegno, la collettività, della quale ieri era presente una rappresentanza, ha gridato il proprio sdegno. La nostra composta protesta è arrivata fino a loro, metaforicamente chiusi nella loro centrale di comando. Abbiamo capito fin troppo bene la politica dell’Ente Parco nelle persone del CdA e del Direttore: tra Capo Caccia e l’isola Piana vi state dedicando all’attività di ricerca. Posizionate strumenti GPS sugli esemplari di uccello delle tempeste nidificante e di Berta maggiore per comprendere ancora meglio le abitudini alimentari e comportamentali di tali specie! A Punta Giglio si fa profitto, si guadagna. Siete stati smascherati, è giunta l'ora di dimissioni collettive, avete piegato abbastanza l'onorabilità del nostro territorio». Lo scrivono le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Alghero, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, che chiedono ancora il commissariamento del parco e le dimissioni dei suoi vertici.