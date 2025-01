Red 19 giugno 2021 A Tempio il nuovo sportello per le imprese Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Tempio Pausania e la Confartigianato Gallura, e la disponibilità di uno spazio adeguato nella Casa comunale di Piazza Gallura, sarà operativo a partire da martedì 22 giugno uno Sportello informativo per le imprese e di orientamento per i nuovi imprenditori



TEMPIO PAUSANIA - Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Tempio Pausania e la Confartigianato Gallura, e la disponibilità di uno spazio adeguato nella Casa comunale di Piazza Gallura, sarà operativo a partire da martedì 22 giugno uno Sportello informativo per le imprese e di orientamento per i nuovi imprenditori. Si tratta di un servizio di sportello di assistenza e informazione dedicato all'artigianato e alla piccola impresa, per soggetti già operanti sul mercato e per animazione e consulenza di orientamento a potenziali start up, un nuovo strumento di supporto a chi opera nel settore dell'artigianato e delle piccole imprese, utile anche e soprattutto, a fornire strumenti di valutazione/decisione anche a chi ancora non ha un’attività, ma vorrebbe averla.



Lo sportello, gratuito e destinato a tutti, ma particolarmente a giovani e non occupati, sarà aperto con cadenza quindicinale una volta alla settimana, il martedì, dalle 15 alle 18, e gli utenti potranno ricevere informazioni, consulenze e pareri dagli esperti messi a disposizione da Confartigianato. Nell’auspicabile eventualità che lo sportello riscuota il gradimento degli utenti, la presidente Marina Manconi da la disponibilità di Confartigianato a riconsiderare una maggiore presenza in caso di necessità. Attraverso il dialogo con gli esperti, gli utenti potranno ricevere adeguata formazione economica, conoscere in modo approfondito le condizioni del mercato e costituire un'attività che abbia la possibilità di creare lavoro per i nuovi imprenditori e per eventuali dipendenti. Si tratta di un servizio di grande utilità nell’aiutare un imprenditore a capire l’importanza di attivare processi produttivi nuovi e alternativi per diversificare l’offerta del mercato locale, particolarmente dove si riscontrano vuoti imprenditoriali, come nel caso delle tante attività artigianali, di cui si sente la mancanza e rispetto all'apertura delle quali Confartigianato Gallura potrà dare indicazioni e suggerimenti utili.



Vario e di grande interesse l’ambito delle attività di supporto, informazione e orientamento tra cui, ma solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: requisiti professionali per avvio attività artigianali e piccole imprese (acconciatura, estetica, autoriparazione, impianti, trasformazione agroalimentare, alimenti e bevande, legno arredo, manifattura, trasporto merci e persone, ecc.); fonti di finanziamento, bandi specifici, agevolazioni; formazione professionale sulla sicurezza e di specializzazione e qualificazione, mercato elettronico della Pubblica amministrazione; gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali da parte delle attività economiche; tematiche di interesse per le diverse categorie di mestiere; progetti di sviluppo e animazione economica per il territorio. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare la Confartigianato Gallura al numero 342/0228289 (telefono e Whatsapp), inviando una e-mail all'indirizzo web infotempio@confartigianatogallura.com, o via Messenger, alla pagina Confartigianato Gallura imprese.