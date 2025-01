video Cor 21 giugno 2021 La poesia del lunedì: Francesc Manunta Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



PLOU QUE PLOU... *



* a Joan Baptista Alvau



Plou que plou: hi ha una pàl•lida clariana;

l’angoixa del paisatge es torna humana:

és ara meu tot el gran plor del món.

Veig minyons que juguen al carrer

amb espontània i gran vivacitat,

i escolt un camperol donant gràcies

a Déu, en alta veu.

Com sol que venç l’ombra

al cor entra, ben viva, l’esperança.

Llum i ombres s’alternen en la vida

com les generacions;

estimant la futura humanitat

estim també mon temps. Estic content:

sense núvols i pluja un gran desert

seria la terra, i l’home

no apreciaria l’atzur del cel immens.



_ Francesc Manunta _

