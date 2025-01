Red 21 giugno 2021 Controlli a Tempio: cinque denunce I Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania continuano a presidiare il territorio con particolare attenzione alla movida e ai luoghi frequentati dai più giovani. I controlli hanno interessato i Comuni di Tempio Pausania, Aglientu, Calangianus e Santa Teresa Gallura



TEMPIO PAUSANIA – I Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania continuano a presidiare il territorio con particolare attenzione alla movida e ai luoghi frequentati dai più giovani. I controlli hanno interessato i Comuni di Tempio Pausania, Aglientu, Calangianus e Santa Teresa Gallura. Controllati trenta veicoli e ottanta persone.



Nel fine settimana, sono state deferite cinque persone per vari reati. Ad Aglientu, un uomo è stato deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico mentre era alla guida della propria autovettura. A Tempio, un 50enne è stato deferito per guida sotto l'influenza dell'alcool



Due deferiti a Calangianus (uno già noto alle Forze dell'ordine) per produzione e detenzione di marijuana. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare i due in possesso di materiale per la coltivazione, di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 3grammi di marijuana. A Tempio, un 29enne è stato denunciato in stato di libertà perchè trovato in centro in stato di manifesta ubriachezza. Un'altra persona è stata segnalata alla Prefettura per detenzione per uso personale di metadone senza le prescritte autorizzazioni.