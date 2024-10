Cor 24 giugno 2021 Alvau e Dore nei Canti Orfici Variazioni per voce ed interpretazioni al pianoforte. Pier Luigi Alvau – voce recitante, e Raimondo Dore – Pianoforte. L´appuntamento è ad Alghero, presso il Chiostro di San Francesco, il 10 luglio 2021 alle ore 21



ALGHERO - Musica con musica: le poesie del Poeta moderno che è più accostabile e in modo evidente al contesto timbrico e musicale della Poesia, Dino Campana, le cui note hanno sedotto le più grandi voci del teatro italiano moderno, in una lettura, di Pier Luigi Alvau che, tenendo sotto controllo gli aspetti timbrici, ne coglierà la centralità della delicatezza, e del fraseggio e della personalità. Non c’è poesia, senza delicatezza, né musica. Non c’è poesia, né musica, senza freschezza, senza elementi di improvviso che si rinnovano continuamente, e che chiedono di risorgere cantando con la propria musica, la musica dell’interprete. A questa non è possibile che accostare l’improvvisazione, il ricercare libero ed assoluto della sensibilità e del respiro di Raimondo Dore, musicista che fa della sgorgante vena musicale il suo carattere più incisivo e sturm und drang. La chiusura concettuale ed il vitalismo irrefrenabile: i caratteri dell’esperienza artistica e della riflessione che ha percorso ed animato secoli di arte in Europa ed oltre. Info e prenotazioni biglietti: tel. (+39) 351 6428 081 o direttamente al Chiostro di San Francesco. Contributo collaborativo di Claudia Soggiu.