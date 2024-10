Red 26 giugno 2021 Colle San Matteo: lavori a Ploaghe Si tratta di due interventi, dell’importo complessivo di 400mila euro, per consolidare sia il versante Ovest della collina, sia il versante Est che, negli anni, hanno frequentemente manifestato fenomeni di erosione, frane e smottamenti mettendo a rischio alcune abitazioni della zona



PLOAGHE - Proseguono i lavori di messa in sicurezza del colle San Matteo di Ploaghe. Si tratta di due interventi, dell’importo complessivo di 400mila euro, per consolidare sia il versante Ovest della collina (che guarda verso Palas de Monte), sia il versante Est (su cui si affaccia l’omonima chiesa campestre) che, negli anni, hanno frequentemente manifestato fenomeni di erosione, frane e smottamenti mettendo a rischio alcune abitazioni della zona.



Il cantiere lungo Via Palas de Monte, dell’importo complessivo di 150mila euro, è in fase avanzata e ha visto la posa delle reti per la messa in sicurezza dei versanti e la realizzazione di canalizzazioni per raccogliere e disperdere ordinatamente le acque piovane. Rocciatori esperti stanno eliminando le parti più friabili del versante per garantire la massima sicurezza. Il cantiere relativo al versante est, dell’importo di 250mila euro, riguarda prevalentemente la messa in sicurezza della strada di accesso al colle e alla relativa chiesetta così come alle case che si affacciano sulla zona. Grazie alla posa dei gabbioni, attualmente in fase di realizzazione, verrà consolidato un versante alto oltre 5metri, garantendo l’ampliamento della carreggiata, resosi necessario a seguito della campagna di indagini che ha fatto riscontrare criticità nella stratigrafia, riconducibili probabilmente anche a interventi precedenti sul terreno.



Entrambi gli interventi hanno richiesto capacità tecniche e organizzative di alto livello da parte dei tecnici progettisti e delle imprese esecutrici viste le difficoltà intrinseche delle lavorazioni e dei contesti in cui le stesse sono state eseguite. «La messa in sicurezza del territorio - dichiara il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu - è uno dei problemi che mette maggiormente in apprensione le Amministrazioni comunali. Con questi finanziamenti risolveremo una parte di questi problemi considerato che è in fase di studio propedeutico alla progettazione anche il versante di Santa Giulia per cui si hanno a disposizione circa 1,7milioni di euro per il consolidamento del versante e della strada».



Nella foto: i lavori nel lato Est