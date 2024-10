Cor 29 giugno 2021 «Le Commissioni riprendano a lavorare» L´elenco di problemi fatto dal capogruppo Dem di Alghero alla ripresa dei consiglieri comunali è lungo e impietoso tanti e tali sono le incompiute nella Riviera del corallo. La richiesta di Pirisi è netta: si ritorni a lavorare



ALGHERO - Dopo più di un mese di silenzio si è riunito il Consiglio comunale di Alghero e lo ha fatto finalmente in presenza, presso la nuova aula al Quarter. Impietoso l'elenco fatto in apertura di lavori dal capogruppo Dem, Mimmo Pirisi. Ha chiesto ai presidenti delle Commissioni Consiliari di riprendere a lavorare «tanti sono gli argomenti che meritano riflessione e decisioni anche forti e condivise».



Pirisi ha chiesto lumi all'assessore Peru sulla pulizia del verde in città, sulla messa in sicurezza di alcune situazioni pericolose nelle borgate (pali luce e cavi scoperti), asfalto e segnaletica verticale e orizzontale e sulla« scandalosa situazione del Ponte Serra che sembrava in dirittura di taglio del nastro e che invece tarderà ancora perché poco controllato da chi di dovere».



Poi la pulizia delle oasi ecologiche in tutto l'agro (in forte ritardo) e ancora la bruttura in entrata ad Alghero, con una rotonda che sembra non un biglietto da visita della città ma un campo di battaglia. Infine il consigliere comunale del Partito democratico ha chiesto spiegazioni su alcuni disagi segnalati nel nuovo edificio di edilizia popolare del Carmine, recentemente consegnato agli aventi diritto in graduatoria.