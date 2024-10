Red 30 giugno 2021 Onanì: anziano ferito con la roncola Un 60enne si era provocato una profonda ferita al braccio mentre tagliava la legna con una roncola. Soccorso, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro in prognosi riservata



ONANI' – Lunedì mattina, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Bitti in perlustrazione nel territorio di Onanì è stata avvicinata da due uomini, padre e figlio, che chiedevano aiuto poiché durante il taglio della legna in un terreno nell’agro, usando una roncola, il 60enne si era provocato una profonda ferita al braccio che sanguinava ininterrottamente. I militari hanno subito chiesto l’invio dell’ambulanza e, utilizzando il kit di pronto soccorso in dotazione, hanno prestato le prime cure al malcapitato, bloccando l’emorragia e stabilizzando le sue condizioni fino all’arrivo dei soccorsi della Croce Azzurra di Bitti.



Giunti i sanitari sul posto, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro in prognosi riservata. La presenza e la reattività dei Carabinieri ha consentito di fornire il primo soccorso, evitando eventuali più gravi conseguenze.