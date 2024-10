14:29 Adrià Martín Mor in concerto ad Alghero L´Ateneu Alguerès organizza per sabato 26 ottobre 2024 (ore 18.30), presso la sala delle conferenze in via in via Cavour 23, il concerto del cantautore Adrià Martín Mor che presenterà il suo nuovo disco: De Sardenya a Califòrnia