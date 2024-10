Red 30 giugno 2021 Le Geometrie del disordine di Antonio Lai La mostra, curata da Roberta Vanali, verrà inaugurata domani sera, nella Galleria Siotto del Palazzo omonimo, a Cagliari, e sarà visitabile fino a venerdì 18



CAGLIARI - Anticipati concettualmente dalla serie “Autorivelazione degli Anni Settanta”, gli scatti selezionati per la mostra “Geometrie del disordine” colgono il perenne girovagare di Antonio Loi tra i meandri della sua incontrastata musa ispiratrice che sottopone periodicamente a ricognizione: la città di Cagliari. L'appuntamento con la mostra curata da Roberta Vanali, nella Galleria Siotto del Palazzo omonimo, verrà inaugurata domani, giovedì 1 luglio, alle 19, e sarà visibile fino a venerdì 18. Sono scatti dove abbandona il suo rigoroso bianco e nero per concedere al colore la scansione spaziale ed evidenziare come geometria e disordine siano caratteri imprescindibili del territorio urbano ma quanto, al contempo, ci dirottino in un’atmosfera paradossale e alienante.



«Negli anni mi sono reso conto di essere un camminatore folle, che ogni tanto fotografa. Potrei smettere di fotografare, ma non di camminare, e quando cammino mi ritrovo, quasi involontariamente, a inquadrare le cose», dichiara Loi, il cui sguardo ossessivo è accostabile al modus operandi che Giorgio Morandi applica alle sue nature morte, tra indagine reiterata per giungere all’essenza delle cose e un’inclinazione all’alternanza tra sospensione temporale e contemplazione. Sguardo che penetra nella realtà con l’obiettivo di instillare dubbi esistenziali senza mai fornire risposte. L’approccio è quello di puntare a una continua tensione e a un’espressività incisiva che restituisca deformazioni, mediante riprese ravvicinate col grandangolo, che conferiscono ulteriore potenza visiva alle immagini.



Tra pieni e vuoti, tra geometria e caos, gli spazi dilatati del manto stradale, spesso soggetto a grave usura, sono attraversati dalle ben definite geometrie dei segnali urbani ai quali si sovrappongono i mezzi di trasporto. La segnaletica, diventata inutile, si riduce a immagine confusa e ingannevole e la città a territorio di una quotidianità grottesca dalla quale non si può sfuggire. Palcoscenico straniante di una realtà urbana che si colloca al di là di qualunque compiacimento estetico con una notevole dose di ironia e sarcasmo. Non a caso, Emil Cioran scrive: «Come siamo giunti a questo punto? Per quale via, dopo secoli rassicuranti, ci troviamo alle soglie di una realtà che soltanto il sarcasmo rende tollerabile?». L'evento è realizzato con il contributo della Direzione generale del Bic del Mibact, dell'Assessorato regionale alla Cultura e del Servizio Cultura del Comune di Cagliari. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è consigliata, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriasiotto@gmail.com.