Red 1 luglio 2021 Protezione civile: 2milioni per il volontariato «Promuoviamo il ruolo delle associazioni», dichiara l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis



CAGLIARI - «La Giunta Solinas tutela e promuove lo sviluppo del volontariato come un valore sociale inestimabile. Con questa misura vogliamo sostenere le organizzazioni di volontariato della protezione civile fornendo supporto tecnico ed organizzativo attraverso l'erogazione di contributi». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, dopo l’approvazione della delibera che ha definito i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi per le organizzazioni di volontariato della protezione civile. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1,96milioni di euro, di cui 1,81 per le spese in conto capitale relative all’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e/o equipaggiamenti; e 150mila euro per le spese correnti di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà e i rimborsi delle spese assicurative.



«Queste risorse - sottolinea l’esponente dell’Esecutivo Solinas - arrivano in un momento cruciale. Dopo l'instancabile servizio reso alle comunità della Sardegna durante l'emergenza sanitaria, l'impegno in prima linea dei volontari prosegue quotidianamente nei presidi territoriali con cui la Regione, già dal mese di maggio, affronta la campagna antincendio». La delibera da mandato alla Direzione generale della Protezione civile, la redazione del bando 2021 per l’assegnazione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, in conformità con i criteri approvati. I destinatari dei contributi saranno tutte le organizzazioni, regolarmente iscritte nell'elenco regionale del Volontariato di Protezione civile da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando, e in regola con la rendicontazione dei contributi relativi agli anni precedenti.



Il contributo erogabile, in relazione alle diverse voci di spesa, sarà previsto fino alla misura massima del 90percento del programma di spesa approvato, fatti salvi i seguenti limiti massimi di finanziabilità: in ordine agli acquisti, il limite di spesa massimo sarà di 35mila euro; per le manutenzioni, il limite sarà di mille euro per ciascun mezzo sottoposto a manutenzione e fino a un massimo di 4mila; e per quanto riguarda le assicurazioni, non sussisterà alcun limite di spesa e il contributo sarà erogato a tutti i richiedenti, le cui domande siano ammissibili, fino alla disponibilità dei fondi disponibili e nella misura massima del 90percento del contributo richiesto. I criteri per la valutazione delle domande sono differenziati in base alle voce di spesa acquisti, manutenzioni e assicurazioni.



Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis