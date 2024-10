Cor 1 luglio 2021 Balbina e Monni a Margini della notte Sabato 3 e lunedì 5 luglio alle ore 19:30 nel Giardino del Museo del Corallo Marco Balbina e Graziella Monni racconteranno i loro romanzi e il loro amore per la letteratura. Marco Balbina in programma sabato 3 luglio sarà ospite con la giornalista Maria Antonietta Izza per parlare del suo “Faccia di cera”, ed. Italiane 2020



ALGHERO - Due appuntamenti ravvicinati per la rassegna letteraria “Ai Margini della notte” organizzata dalla Libreria Il Labirinto Mondadori, dall’associazione Alghenegra con la Fondazione Alghero e il Comune di Alghero. Sabato 3 e lunedì 5 luglio alle ore 19:30 nel Giardino del Museo del Corallo Marco Balbina e Graziella Monni racconteranno i loro romanzi e il loro amore per la letteratura. Marco Balbina in programma sabato 3 luglio sarà ospite con la giornalista Maria Antonietta Izza per parlare del suo “Faccia di cera”, ed. Italiane 2020.



I due protagonisti descritti da Balbina nel suo libro sono vittime del gioco d’azzardo e bisognosi di denaro, accettano di perpetrare il furto dell’opera d'arte realizzata da Piero Manzoni, la famosa "Merda d'artista", conservata in una villa ubicata nei pressi del Santuario di Valverde ad Alghero. A commissionare il furto sono Ugo Ponte e Jerry Cochain, membri di una potente organizzazione internazionale di Mercanti d'Arte. Fra gli obiettivi dell'organizzazione rientra anche il finanziamento a laboratori di biotecnologia e di genetica della Silicon Valley, con lo scopo di beneficiare delle scoperte della scienza orientate al potenziamento umano, al fine di creare caste biologiche ad uso esclusivo dei super ricchi del pianeta. Un thriller avvincente con il territorio della Riviera del Corallo sullo sfondo ad impreziosire lo scorrere delle pagine e che regalerà un piacevole sabato sera.



Lunedì 5 l’appuntamento è con Graziella Monni, autrice del libro “Gli amici di Emilio”, edito da Mondadori, che incontrerà il suo pubblico insieme ad Elias Vacca. Il romanzo, ambientato nella Sardegna di epoca fascista, è avvincente e appassionato e si svolge nel giro di pochi giorni, tra scontri e ricordi, amicizie, passioni e tradimenti, e nel quale vediamo la nascita di quello spirito generoso e libero che porterà alla Resistenza e alla fine della dittatura. Protagonista del romanzo è Filippo, il figlio del podestà Giovanni Lai, un ragazzo brillante, capo carismatico del suo piccolo gruppo di amici sempre più ispirati dalla figura del grande esule antifascista, Emilio Lussu, al quale cominciano a scrivere lettere sempre più appassionate, e nel quale trovano il cemento della loro amicizia, e il simbolo di un futuro di libertà.



Graziella Monni vive a Nuoro, dirigente scolastica, racconta di aver imparato tanto dai suoi alunni. Ha fatto incontrare Emilio Lussu a centinaia di suoi studenti ed ora vuole continuare a farlo con questo libro. È stata finalista alla XIII edizione del Premio Calvino con un romanzo rimasto inedito. Nel 2005 ha pubblicato il racconto per bambini Zuck lupo sdentato, edizioni Condaghes. Ama Platone, il filosofo della sua vita. Le piace la storia con una predilezione per quella classica e del Novecento. L’accesso alle serate è su prenotazione e i posti saranno numerati. Si raccomanda l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igienizzazione delle mani. Per prenotare è possibile chiamare al tel.079980496 o mandare una mail a labirintoalghero@gmail.com