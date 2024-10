Cor 2 luglio 2021 Dietrofront Poste, nessuna chiusura in borgata «Soltanto una chiusura temporanea, per l’esigenza di garantire le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro che Poste Italiane sta mettendo in atto con i previsti lavori di adeguamento strutturale nel locale di proprietà della Regione Sardegna»



ALGHERO - Non c’è alcuna volontà di chiudere lo sportello di Santa Maria la Palma. La direzione generale delle Poste Sardegna, a seguito della nota del Sindaco Mario Conoci che nei giorni scorsi ha chiesto ragguagli circa la annunciata chiusura dell’ufficio in borgata, ha chiarito prontamente i termini della caso.



Solo una chiusura temporanea, «per l’esigenza di garantire le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro che Poste Italiane sta mettendo in atto con i previsti lavori di adeguamento strutturale nel locale di proprietà della Regione Sardegna».



Gli interventi previsti per adeguare i locali di Santa Maria la Palma verranno eseguiti nel più breve tempo possibile, così da ridurre al minimo i disagi per gli utenti, che temporaneamente si dovranno recare negli altri sportelli più vicini. «Il rapporto con Poste Italiane e con la Regione è costante – spiega il Sindaco – ed è finalizzato ad arrivare prima possibile alla soluzione dei problemi».