S.A. 5 luglio 2021 Russia-Ogliastra, nuova missione export Buyer e giornalisti da Russia, Azerbaijan e Kazakistan alla scoperta di aziende, prodotti e territori. Si parte oggi da Tonara e si conclude giovedì a Orosei



NUORO – Da Russia, Azerbaijan e Kazakistan per conoscere e acquistare i prodotti del food and wine di Barbagia e Ogliastra. Buyer e giornalisti alla scoperta di aziende, prodotti e territori. Continua la missione export di Confartigianato Nuoro Ogliastra. Si parte oggi da Tonara e si conclude giovedì a Orosei.



Dolci sardi, torrone e aranzada, formaggi, prodotti ittici e bottarga,

patè, sottoli e conserve, pane e biscotti, olio, vino e liquori. Sono questi i prodotti del nuorese e dell’Ogliastra che da stamattina

cominceranno a essere conosciuti, assaggiati, comprati, descritti e

fotografati da una delegazione di buyer e giornalisti provenienti da

Russia, Azerbaijan e Kazakistan che, fino al prossimo giovedì 8

luglio, andranno alla scoperta di imprese, prodotti e territori della

Sardegna centrale, grazie al progetto “Sardinia4Export”, realizzato da

Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra e finanziato dall’Assessorato

Regionale all’Industria.



I partecipanti russi, azeri e kazaki, sono partiti questa mattina da

Tonara per la visita al torronificio “Licanias de Sardigna”. Nel

pomeriggio il gruppo si sposterà verso Galtellì, per conoscere

l’“Azienda GLMF di Giovanni Monne”, produttrice dei rinomati biscotti

sardi. Domani mattina, martedì 6 luglio, tappa a Macomer per una doppia

visita: la prima al caseificio di Salvatore Bussu, la seconda al

“Panificio Santa Lulla” di Orune, produttore del pane carasau. Nel

pomeriggio, i giornalisti e i buyers si ritroveranno a Dorgali per la

visita all’omonima Cantina Sociale.



Mercoledì 7 sarà tutto dedicato alla scoperta di Oliena; la mattina il

gruppo assaggerà i prodotti del “Panificio Forno Carasau” mentre nel

pomeriggio degustazione dei vini dell’azienda dei “Fratelli Puddu”. Il gran finale è previsto per il pomeriggio di giovedì 8 a Orosei, con

inizio alle 15.00. Presso l’Hotel Marina Beach Resort. Tutte le

attività produttrici, in particolare la dolciaria “Duhles” di

Orgosolo, la produttrice di arantzada “Antica Fabbrica del Dolce

Nuorese” di Nuoro, della lavorazione di prodotti ittici “La Bottarga”

di Siniscola, l’impresa conserviera “L’Ortolano” di Orosei e il

liquorificio “Iris Sas” di Olbia, saranno impegnate in incontri

dedicati e personalizzati con compratori e giornalisti.



Imprese e prodotti hanno già partecipato a Mosca al “Prodexpo 2020”,

la più importante manifestazione internazionale russa dedicata ai

produttori di alimentari e bevande, e a Baku, presso l’Ambasciata

d’Italia, dove hanno incontrato importatori e responsabili delle

grandi catene di distribuzione. Inoltre, i prodotti nuoresi delle

imprese di Confartigianato Nuoro Ogliastra, sono finiti anche sulla

nota rivista in lingua russa “Living Italy”, realizzata per i buyer

russi che desiderano investire Italia e acquistare eccellenze

nostrane. L’articolo ha dedicato 4 pagine a colori alla conoscenza

delle imprese dei prodotti, corredando il tutto con fotografie,

descrizioni, indirizzi di produzione e siti web per l’acquisto.



Con il progetto “Sardinia4Export”, realizzato da Confartigianato

Imprese Nuoro Ogliastra e finanziato dall’Assessorato Regionale

all’Industria-Por FESR Sardegna 2014-2020-Asse prioritario III-Azione

3.4.1 all'interno del Piano Triennale dell'Internazionalizzazione, con

la collaborazione tecnica di Greenwill e BegApps, le eccellenze

agroalimentari delle 12 imprese nuoresi e ogliastrine sono da circa 2

anni all’attenzione dei compratori di Russia, Azerbaijan e Kazakistan.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione e promozione

internazionale delle produzioni barbaricine che consentirà ai

partecipanti di presentarsi agli importanti acquirenti del mercato

euroasiatico.



«Nei Paesi dell’area euroasiatica l’interesse per i prodotti sardi è

molto forte – commenta Giuseppe Pireddu, presidente di Confartigianato

Nuoro Ogliastra - per questo stiamo andando avanti con il progetto che

propone all’estero le nostre specialità, facendole conoscere per il

loro valore e la loro genuinità. Siamo certi – continua Pireddu – che

con questo minitour, attraverso i “faccia a faccia” con i compratori,

le imprese potranno immediatamente ragionare di produzioni, prezzi,

packaging e spedizioni ma anche dei gusti più adatti a quei mercati e

delle varie forme di promozione da attuare nei supermercati e nei

ristoranti».