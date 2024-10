Cor 6 luglio 2021 Punta Giglio, scontro social Fois-Oliva Il dirigente del comune di Alghero parla di lavori autorizzati sulla strada per l'ex Batteria di Punta Giglio, l'architetto lo mette pubblicamente in guardia: «Basterebbe da parte sua un atto di umiltà e riconoscere l'errore, piuttosto che perpetuarlo e aggravare la sua posizione»



ALGHERO - E' il probabile preludio a quanto potrà avvenire in futuro nelle aule di Tribunale, lo scontro, ancora a distanza social, tra il dirigente del Comune di Alghero, l'ingegnere Michele Fois, e l'architetto Giovanni Oliva, tra i più combattivi oppositori dell'intervento in corso di realizzazione a Punta Giglio, dove ad agosto aprirà il Rifugio di Mare ideato dalla cooperativa Il Quinto Elemento dopo aver partecipato ad un pubblico bando dell'Agenzia del Demanio. A dar fuoco alle polemiche che ad Alghero continuano ad imperversare con cadenza quotidiana e gravi accuse di irregolarità, tanto sull'esecuzione dei lavori, quanto nei documenti autorizzativi, sono gli ultimi lavori realizzati sulla strada sterrata che conduce all'ex Batteria militare, interessata dallo scavo per il passaggio delle tubazioni di acqua e reflui.



Opere regolarmente autorizzate - precisa Fois intervenendo nell'accesa discussione sfociata via social -. «Il provvedimento unico Suape costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si sono espresse nella conferenza. Il progetto contiene indicazioni su scavo e impianto di adduzione e scarico correlato all’allaccio idrico fognario (non opera di urbanizzazione che è cosa diversa sotto l’aspetto tecnico, giuridico, Urbanistico). Il provvedimento unico rilasciato è senza alcuna ombra di dubbio assorbente anche del titolo edilizio per lo scavo. Vi è da aggiungere inoltre che quella tipologia di intervento è esente da nulla osta paesaggistico ai sensi del DPR 31/2017. Ogni istanza di accesso agli atti è stata finora soddisfatta. Ivi compresi tutti i documenti progettuali».



Posizione immediatamente contestata pubblicamente da Oliva: «Dopo l'intervento estemporaneo su Fb del dirigente del Comune di Alghero che dice di aver autorizzato implicitamente i lavori (che ad altro dirigente non risultano autorizzati), è più chiaro il retroscena culturale del disastro. Si appella al DPR 31/20217! E' clamoroso e rivelatore dell'equivoco in cui è incorso (in buona o mala fede?) questo giovane dirigente, inesperto e forse poco sensibile e formato sulle problematiche ambientali. Basterebbe da parte sua un atto di umiltà e riconoscere l'errore, piuttosto che perpetuarlo e aggravare la sua posizione».



Nella foto: una delle tante immagini pubblicate dal comitato Punta Giglio libera