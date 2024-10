S.A. 7 luglio 2021 Variante Delta, focolaio a Usini Stretta del sindaco Antonio Brundu: Tre ordinanze con cui sospende fino al 12 luglio tutte le attività di spettacolo e intrattenimento musicale, danzante, teatrale svolte sia in luoghi chiusi sia all´aperto. Fermata anche la somministrazione di bevande alcoliche da asporto dopo le 22



USINI - Cresce la preoccupazione nell'isola per la diffusione della variante Delta tra i positivi Covid. Un focolaio è stato riscontrato nelle ultime ore a Usini, nel Sassarese, dove proprio nei giorni scorsi l'Aou ha sequenziato 18 casi di variante indiana su 23 tamponi positivi.



Nel paese alle porte di Sassari sono state individuate dieci persone - tra le quali molti giovani - positive alla cosiddetta variante indiana del Sars Cov 2, costringendo il sindaco, Antonio Brundu, a mettere in atto una serie di limitazioni per contenere i rischi di diffusione del virus.



Il primo cittadino ha emanato tre ordinanze con cui sospende fino al 12 luglio tutte le attività di spettacolo e intrattenimento musicale, danzante, teatrale svolte sia in luoghi chiusi sia all'aperto, 24 ore su 24. Fermata anche la somministrazione di bevande alcoliche da asporto dopo le 22.