S.A. 7 luglio 2021 Caldo torrido in Sardegna: allerta incendi



ALGHERO - La Sardegna è ancora nella morsa del caldo torrido, a causa dei flussi sudoccidentali che tenderanno ad emettere masse calde di estrazione africana sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, rinforzando un promontorio anticiclonico con temperature che subiranno degli aumenti in entrambi i valori.



In particolare nel Cagliaritano, nel Sulcis, nel Medio Campidano e nelle zone centrali, le temperature dei prossimi giorni potrebbero toccare i 39 gradi. Allerta anche sul fronte incendi: l'ultimo bollettino della Protezione civile segnala con l'arancione il pericolo per le stesse aree territoriali, aggiungendo l'Oristanese.



Nel frattempo il nuovo report del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, prevede ancora temperature alte a Cagliari per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 luglio con punte di 35 gradi, 36 quelli percepiti. Un avviso di condizioni meteo avverse è stato emesso dal Centro Funzionale della Protezione civile regionale.