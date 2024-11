G.P. 8 luglio 2021 Alghero: sciopero raccolta rifiuti Domani, 9 luglio, sciopero dei lavoratori del settore igiene ambientale. Disservizi nella regolare raccolta d´igiene urbana anche ad Alghero



ALGHERO – Nella giornata di domani (9 Luglio) è stato proclamato dalle Segreterie Regionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil della Sardegna, Sciopero Regionale del comparto igiene ambientale di due ore (ultime due ore del turno di lavoro), in riferimento al triste e inaccettabile episodio accaduto presso l’impianto della Villaservice spa di Villacidro, dove durante il turno di lavoro notturno ha perso la vita un lavoratore.



Per tale ragione i servizi potrebbero non essere garantiti o subire dei ritardi. Dagli uffici del Comune di Alghero si richiede pertanto, in caso di mancato ritiro della plastica, di provvedere a ritirarla dalla sede stradale e di conferirla nella prossima giornata di venerdì, come da calendario.



In alternativa potrà essere conferita presso l’Ecocentro di Galboneddu o di Ungias oppure presso le isole ecologiche itineranti: via delle Baleari (lunedì, giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00), Piazzale della Pace (mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) e in Via De Curtis (venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00).