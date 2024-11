Cor 9 luglio 2021 40° della Pro Loco Villanova Monteleone Ad impreziosire ulteriormente la manifestazione, commissionata dalla Pro Loco, è stata allestita una mostra fotografica curata e realizzata dall’esperto fotografo di Villanova Leonardo Riu, con immagini, paesaggi e scorci significativi di Villanova e delle nostre tradizioni, pannelli che in seguito abbelliranno la sede della Pro Loco



VILLANOVA MONTELEONE - Correva l’anno 1981, quando Nando Paulesu e un folto gruppo di villanovesi diedero vita alla Pro Loco di Villanova, con l’obiettivo di valorizzare il paese, le sue risorse e le sue tradizioni. Seguirono, negli anni, con la carica di presidente Maurizio Pirisi e Giovanni Cherchi, e fino all’attuale presidente Pietro Fois, ed oggi, dopo 40 anni, lo spirito e gli obiettivi dell’associazione sono sempre presenti ed, ovviamente, attualizzati allo spirito dei tempi di oggi.

La Pro Loco conta attualmente circa 80 soci almeno la metà dei quali prestano regolarmente le loro competenze e il loro tempo libero durante tutte le iniziative e manifestazione che l’associazione organizza ogni anno.



Per festeggiare la ricorrenza dei 40 anni dalla fondazione, il 10 e 11 luglio, in concomitanza con la “Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia”, si terrà una manifestazione dove verranno ripercorsi i 40 anni di storia dell’associazione e ringraziare quanti hanno fornito, gratuitamente, il loro impegno e le loro risorse, rendendo grande la Pro Loco e, di riflesso anche il paese di Villanova. La manifestazione è articolata in due giornate: sabato 10 luglio, alle ore 10, si terrà il convegno dal tema “Le Pro Loco della Sardegna alla luce della nuova normativa sul Terzo Settore”. Sarà presente il presidente regionale dell’ Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia Raffaele Sestu e saranno invitate a partecipare tutte le Pro Loco sarde.



Hanno dato la loro adesione il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, il Sindaco di Villanova Monteleone Vincenzo Ligios, il Presidente Piero Maieli e vice Presidente Gianfranco Satta, della commissione regionale attività produttive, il Presidente del GAL Logudoro-Goceano Giammario Senes. Dopo i saluti del presidente della Pro Loco di Villanova Pietro Fois, terra la relazione introduttiva Gianni Ledda, responsabile UNPLI Sardegna per il Terzo Settore. Alle ore 18 la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Vindice Lecis “La Conquista”, romanzo storico ambientato in Sardegna nel periodo giudicale. Chiuderà la serata il concerto musicale di Jommy Puledda, che presenterà il suo ultimo brano.



Si prosegue domenica 11 con l’ incontro fra tutti coloro che in questi 40 anni hanno dato il proprio contributo volontario alla Pro Loco, dedicato al ricordo di coloro che non sono più tra di noi, con la celebrazione alle ore 10 della Messa officiata dal Parroco don Francesco Tavera. A seguire, la benedizione e l’inaugurazione della nuova sede operativa dell’associazione, negli spazi del sottomercato, quindi la consegna degli attestati e pergamene. Seguirà un incontro conviviale per tutti i presenti. In serata nello spazio antistante la sede, in via Colombo, sarà proiettata in uno schermo gigante la finale del campionato europeo di calcio. Chiuderà la serata l’esibizione del chitarrista e cantante di Villanova Jommy Puledda.