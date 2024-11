Cor 11 luglio 2021 Ottana e Gavoi, denunce per truffe Provvidenziale, in entrambi i casi, l´intervento dei militari delle stazioni di Ottana e Gavoi che hanno denunciato i truffatori



NUORO - I Carabinieri della Stazione di Ottana, dopo alcuni accertamenti relativi ad una denuncia sporta da un cittadino, hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso una cittadina originaria della Colombia, classe 91, e un cittadino del Congo, classe 82, entrambi residenti a Napoli (NA), intestatari di utenze telefoniche tramite le quali son riuscito a farsi accreditare euro 700.00 per l’acquisto di un motore per il proprio veicolo, mai recapitato all’acquirente. Fatto analogo a Siniscola. I Carabinieri della Stazione di Gavoi hanno denunciato una donna originaria della provincia di Rimini, che sulla propria Poste Pay si è fatta accreditare 298.00 euro, garantendo in cambio un finanziamento di 5.000 euro, mai ricevuto dal denunciante.