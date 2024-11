G.P. 12 luglio 2021 La Sardegna sogna il rinnovabile Oggi, alle ore 10.30, conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Sardegna, nella Sede della Lega Navale di Cagliari



CAGLIARI - Oggi (lunedì) alle ore 10.30, nella Sede della Lega Navale a Cagliari, la presentazione dei dati del monitoraggio delle acque condotto da Goletta Verde lungo le coste della Sardegna. Nella Giornata di ieri, Goletta verde ha lasciato la città di Olbia con la consapevolezza che l’unico futuro della Sardegna è 100% rinnovabile e che la lotta alla crisi climatica e lo sviluppo sostenibile devono partire innanzitutto dall’abbandono delle fonti fossili. Elettrificazione dei consumi, sviluppo di almeno 5 GW di nuova potenza e sistemi di accumulo, affiancati dallo sviluppo della rete elettrica, rendono possibile, finalmente, immaginare un futuro green e sostenibile.



«La Sardegna può davvero ambire a diventare la prima grande isola 100% rinnovabile, a emissioni nette pari a zero – commenta Marta Battaglia, Direttrice di Legambiente Sardegna - Per arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione è però importante non solo avere chiara una strategia energetica, ma pianificare subito la chiusura delle centrali a fonti fossili, affrontando il tema del lavoro e delle bonifiche – continua Battaglia - Dobbiamo agire in maniera spedita sulle rinnovabili, anche dimostrando che possiamo raggiungere il 100% con un uso modesto e limitato nel tempo dei depositi costieri di GNL, con nuovi impianti, l’implementazione della rete e la sua stabilità, anche attraverso il Tyrrhenian Link di Terna.»



Oggi la Sardegna consuma circa 9,2 TWh/anno di energia elettrica (dato Terna al 2019), soddisfatta per il 71,3% da fonti fossili e le rinnovabili, sono in grado di produrre 3,2 TWh. Il contributo più importante arriva dalla fonte eolica, con 2 TWh/a di produzione, seguita dal solare fotovoltaico con 1 TWh/a, dalla fonte idroelettrica e dalle bioenergie ciascuna con una produzione di 0,3 TWh/a. Senza dimenticare il contributo dei pompaggi, poco utilizzati, pari a 0,1 TWh/a. Nel progetto di una Sardegna Isola Green, è necessario accelerare le installazioni degli impianti inspiegabilmente fermi, compreso l’impianto eolico offshore del Sulcis progettato a 35 km dalla costa di Carloforte e composto da 42 pale eoliche per 504 MW di potenza e che vede la bocciatura della Regione e di 7 Comuni. A questo si aggiungono i 25 nuovi progetti alla VIA nazionale, compreso il progetto di repowering Ploaghe/Nulvi che prevede la dismissione degli attuali aerogeneratori e la realizzazione di 27 nuovi aerogeneratori da 4,5 MW per complessivi 121,50 MW. Progetto bocciato dalla Soprintendenza, sostenuta dal TAR, e oggi in attesa del ricorso al Consiglio di Stato.



L’imperativo è rafforzare il coinvolgimento delle istituzioni locali e dei cittadini e delle cittadine, considerando anche il ruolo strategico che potranno giocare gli impianti eolici, le comunità energetiche, l’agrivoltaico e l’efficienza energetica degli edifici. Nel lasciare Olbia, Goletta Verde commenta le ultime dichiarazioni del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e di Enel per un futuro possibile per la Sardegna in grado di garantire uno sviluppo sostenibile per tutto il territorio.



Nella foto: Goletta Verde