G.P. 12 luglio 2021 Girotonno speciale per Carloforte 2021 L’isola di San Pietro indossa una veste nuova per rilanciare il turismo e far ripartire le attività economiche dopo la pandemia. Girotonno Speciale 2021: iniziative gastronomiche, eventi culturali e rassegne musicali



CARLOFORTE - Girotonno Speciale 2021 a Carloforte: per tutto il mese di luglio iniziative gastronomiche, eventi culturali e rassegne musicali in nome del Tonno rosso, simbolo di storia, cultura, tradizione e cucina tabarchine. «È l’evento gastronomico internazionale che dal 2003, ogni anno, attira gourmet e migliaia di turisti nell’isola di San Pietro. Ancora oggi ci troviamo a doverci proteggere e ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza di tutti. Al contempo – dichiara il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni - dobbiamo fare tesoro dell’esperienza vissuta e imparare a guardare con occhi diversi ciò che la pandemia non è riuscita a intaccare, lasciandolo immutato e che, forse, proprio per questo, acquista ancora più valore».



Lo scorso anno, la pandemia, che ha fatto saltare l’edizione 2020, ha cambiato tutto, ma non la voglia di Carloforte e dei suoi abitanti di reagire alle difficoltà e si programma già la prossima edizione del 2022. «Per questo il Girotonno – sottolinea Aureliana Curcio, assessora comunale al Turismo - ritorna in forma “Speciale 2021”, sotto un’altra veste per richiamare l’attenzione e gli sguardi dei turisti, su scala Internazionale, nazionale e regionale, sull’isola di San Pietro ma, soprattutto, per far ripartire le attività economiche locali attraverso il tema del Tonno rosso, prodotto locale di eccellenza mondiale.»



Anche quest’anno la manifestazione è organizzata dal Comune Carloforte in collaborazione con il Flag Sardegna Sud Occidentale, l’agenzia che si occupa dello sviluppo del territorio costiero del Sulcis Iglesiente. L’evento sarà incentrato principalmente su due importanti iniziative: il contest online “Premio Ricetta Girotonno Speciale 2021”, con la miglior ricetta di tonno elaborata dai ristoranti di Carloforte. La gara gastronomica, a base di piatti di tonno, coinvolgerà 17 ristoratori locali. Mentre l’altra iniziativa sarà online e in presenza “Food influencer per caso” per coinvolgere turisti e visitatori e raccontare la propria esperienza di viaggio a Carloforte attraverso la degustazione di piatti dove l’ingrediente principale è il Tonno rosso.



