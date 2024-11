Cor 12 luglio 2021 Ordigno nelle campagne di Villamassargia Allarme per il ritrovamento nelle campagne di Villamassargia di un ordigno, installato in uno sterrato, sotto un ponte nella località Ormai



VILLAMASSARGIA - Domenica una pattuglia della Stazione Forestale di Siliqua, grazie alla segnalazione di alcuni ciclisti, ha individuato, nelle campagne di Villamassargia, un congegno che presentava tutte le caratteristiche di un ordigno. Era installato in uno sterrato, sotto un ponte, nella località Ormai, con un verosimile scopo esplosivo o incendiario.



Gli agenti del Corpo Forestale hanno immediatamente provveduto a piantonare la zona a scopo di pubblica incolumità e a una prima ispezione dei luoghi, contattando contemporaneamente il Reparto artificieri dei Carabinieri di Cagliari, a cui hanno inviato un’immagine dell’allarmante manufatto.



I Carabinieri, presa visione della foto, hanno inviato sul posto i loro specialisti con cui attualmente collaborano gli investigatori forestali del Nipaf, nucleo specializzato in reati ambientali e con una vasta esperienza in delitti incendiari.