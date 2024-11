S.A. 12 luglio 2021 Lancia Y si ribalta verso Fertilia Una Lancia Y si è ribaltata nella strada provinciale che collega Fertilia a Santa Maria La Palma, in prossimità del bivio per l´Aeroporto militare. La conducente è stata portata in Pronto soccorso



ALGHERO - Incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Alghero. Una Lancia Y si è ribaltata nella strada statale 291 che collega Fertilia a Santa Maria La Palma, in prossimità del bivio per l'Aeroporto militare (nella foto). La ragazza che era alla guida avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare.



Non sono stati coinvolti altri mezzi nel sinistro. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno prestato i primi soccorsi alla conducente e l'hanno trasferita al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero.



I vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli e il personale dell'Anas hanno messo in sicurezza la strada. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri.