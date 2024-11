Cor 14 luglio 2021 Alghero, animali: contributi alle associazioni Contributi a favore delle associazioni che si occupano del benessere animale, avviso pubblico ad Alghero, fino a 5 mila euro ad associazione di volontariato (regolarmente registrata)



ALGHERO - È stato pubblicato l'avviso per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di volontariato che nel territorio del Comune di Alghero si occupano del benessere animale di cani e gatti. Il contributo potrà essere ottenuto nel limite massimo di 5.000 euro per ciascuna associazione per le attività svolte nel 2020. Tra queste, la promozione delle adozioni, la sensibilizzazione a contrasto del fenomeno dell'abbandono degli animali, il sostenimento di spese sanitarie, l'acquisto di cibo e, comunque, tutti quei costi compatibili con le finalità coerenti con gli indirizzi stabiliti al riguardo.



La concessione del contributo avverrà sulla base della rendicontazione delle spese realmente sostenute e documentate. Per presentare richiesta c'è tempo sino a venerdì 30 luglio, seguendo le indicazioni riportate nell'avviso pubblico ed utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'ente.



«È la prima volta che l’Amministrazione comunale prevede un sostegno di tipo economico alle realtà associative che operano a favore degli animali domestici», dichiara L'assessore Montis, «un concreto sostegno che l’amministrazione riconosce a chi, quotidianamente, opera a favore degli animali. L'iniziativa si aggiunge alle numerose altre messe in campo da parte del Comune di Alghero che, grazie all'attivismo dimostrato ed ai risultati già conseguiti, per due anni di fila è stato considerato dall'ATS il comune più virtuoso della Sardegna sul fronte del benessere animale».