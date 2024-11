S.A. 15 luglio 2021 Consorzio nei guai: maxi truffa e sequestro Nei guai sono finite 14 persone segnalate per truffa aggravata dalla Tenenza di Tempio Pausania per il conseguimento di erogazioni pubbliche, appropriazione indebita e uso di atto falso. Disposto sequestro da 240mila euro



TEMPIO PAUSANIA - E' stata sventata dai finanzieri del Comando Provinciale di Sassari una maxi truffa nell’ambito di un importante finanziamento erogato all’Italia dall’Unione Europea.



I finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno accertato diverse condotte fraudolente, dalle operazioni simulate alle sovrafatturazione e utilizzo di atti falsi, da parte di un Consorzio, nato con il solo obiettivo di un finanziamento di 600mila euro volto «al recupero e valorizzazione economico-produttivo delle sugherete», con finalità selvi colturali ed infrastrutturali, quali la ripulitura localizzata, le potature di formazione, il taglio e il concentramento e trasporto della legna nelle aree di Calangianus, Tempio Pausania, Monti e Montresta.



Nei guai sono finite 14 persone segnalate per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, appropriazione indebita e uso di atto falso. Per quanto accertato, è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 240mila euro.