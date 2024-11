S.A. 15 luglio 2021 Doppio intervento: bus in fiamme ad Alghero Durante le notte i vigili del fuoco sono intervenuti all´Hotel Corte Rosada per un principio di incendio nel pullman che segue la carovana degli atleti che partecipano alla Settimana ciclistica. Nell´altro mezzo la causa sarebbe il gesto irresponsabile di un passeggero



ALGHERO - Notte e alba impegnative per i vigili del fuoco di Alghero. Durante le notte sono intervenuti all'Hotel Corte Rosada per un principio di incendio nel pullman che segue la carovana degli atleti che partecipano alla Settimana ciclistica.



A causare il problema sarebbe stata la caldaia del mezzo. Fiamme anche in un altro pullmann che stazionava alla fermata principale di via Catalogna (nella foto).



Gli operatori del Distaccamento di via Napoli sono stati chiamati intorno alle 6 di questa mattina per spegnere le prime fiamme. Secondo una prima ricostruzione a causarle sarebbe stato il gesto irresponsabile di un passeggero.