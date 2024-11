18 luglio 2021 Renato e le sue cartoline dall'Africa Renato Granieri vive a Londra, è un fotografo naturalista, lavora su imbarcazioni in Antartide, alla guida di gruppi fotografici in giro per il mondo, soprattutto in Africa. Un nuovo protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Renato Granieri, algherese, 49 anni, vive a Londra ma è cittadino del mondo nell'anima e per la sua professione. E' un fotografo naturalista, si sposta su imbarcazioni in Antartide, alla guida di gruppi fotografici in giro per il mondo, soprattutto in Africa a fotografare scimpanzé, gorilla, elefanti, leoni, leopardi e molto altro. E' una vita intensa la sua, girando ogni anno per i sette continenti (in tempi pre-pandemici). Questa "seconda" vita per Renato è arrivata dopo esperienze in altri settori: 15 anni tra le ricerche di mercato e marketing, incursioni nel mondo della musica come Senior Insight Manager prima alla EMI, poi all’Universal Music e per un breve periodo anche alla BBC. Ora il suo ufficio è diventato la savana.



Un nuovo protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro.





A quanti anni sei partito da Alghero?

Avevo 26 anni, dopo la laurea in economia e commercio sono partito per Milano, e 4 anni dopo sono partito per Londra.





Londra è stata la tua prima destinazione?

Milano prima poi Londra





Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Difficile, ne ho molti. La fotografia mi ha portato a visitare posti che vedi solo nei documentari della BBC. Ogni volta che vedo una nuova specie animale diventa il momento più bello.





Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Sarei partito!





Cosa porteresti di Londra ad Alghero?

La mentalità aperta, l’approccio alla vita in generale. Sono un avventuriero alla costante ricerca di esperienze ed emozioni forti, e Londra ti dà la possibilità di reinventarti, a qualunque età.





Cosa porteresti di Alghero a Londra?

Il cielo stellato e il sole.





Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

L’idea mi ha sfiorato più volte, ma al momento direi proprio che non è il caso. Chissà, nella vita può succedere di tutto, mai dire mai.





Un incontro inatteso con un concittadino…

A casa di amici molti anni fa ho conosciuto Luigi Crobu (lo abbiamo già conosciuto nella prima puntata di "Alghero nel Mondo" ndr), anche lui vive a Londra da 25 anni.





Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Capocaccia è l’icona di Alghero, non lo dimentichi facilmente





Dove ti vedi fra 10 anni?

In giro per il mondo.





Nella foto: Renato Granieri