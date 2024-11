G.P. 20 luglio 2021 Stereotipi, donne, violenza: Saccà a Stintino “Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere”: sabato 24 luglio al Mut una serata sulla violenza di genere. Sarà presentata una ricerca svolta dall’Università della Tuscia e curata da Flaminia Saccà



PORTO TORRES - Sabato 24 luglio, alle ore 19:30, al Museo della Tonnara di Stintino sarà presentata la ricerca dell’Università della Tuscia sulla violenza contro le donne. In dialogo con la docente Flaminia Saccà Maria Francesca Fantato e Sabrina Mura per promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. Questo è l’obiettivo del progetto “STEP. Stereotipo e pregiudizio”, coordinato da Flaminia Saccà, che durante la serata presenterà i risultati della sua ricerca.



Lo studio di Saccà, docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università della Tuscia, è raccontato nel volume edito da Franco Angeli “Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere”, che sarà presentato durante la serata. Dialogheranno con la docente, che è stata anche delegata del Governo Italiano all’Helsinki Group on Gender and Innovation della Commissione Europea, la giornalista Maria Francesca Fantato e l’avvocata Sabrina Mura. Realizzato dall’Università degli Studi della Tuscia in partnership con l’Associazione Differenza Donna ONG, il progetto “STEP. Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell’ordine e nel racconto dei media” rientra nell’ambito del programma finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul.



La ricerca ha analizzato la rappresentazione della violenza contro le donne in due differenti ambiti discorsivi: il linguaggio adottato dai giudici nelle sentenze e il linguaggio utilizzato nella stampa quotidiana. L’indagine ha mostrato come il discorso pubblico sia ancora caratterizzato dalla presenza strutturale di pregiudizi e stereotipi ricorrenti, radicati nelle aule dei tribunali come nelle redazioni dei giornali. Attraverso un’analisi socio-linguistica su un repertorio di 16.715 articoli e di 283 sentenze, il gruppo di ricerca ha infatti potuto riscontrare la presenza non episodica di rappresentazioni della violenza contro le donne capaci di determinare una seconda vittimizzazione della parte offesa e la tendenza insistita a riprodurre schemi che della figura femminile offrono ancora un’immagine fortemente stereotipata e discriminante. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari, l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, l’Associazione Noi Donne 2005 e Acos, Associazione di contrasto alla prostituzione schiavizzata. Durante la serata sarà visibile nella sala conferenze del Mut la mostra digitale “Stereotipo e pregiudizio”, curata da Flaminia Saccà e Rosalba Belmonte.