video Cor 20 luglio 2021 Alghero verso il sold-out di agosto



Nonostante l´incertezza internazionale la città di Alghero si conferma meta privilegiata per i turisti d´oltremare. Il punto sulla situazione estiva 2021 è del presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Marco Montalto, ottimista per quella che può essere definita una «stagione di rodaggio» dopo la ripartenza e le incognite legate alla pandemia