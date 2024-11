S.A. 21 luglio 2021 Vela: ad Alghero il Memorial Giuseppe Freschi L’associazione culturale a lui intitolata ha deciso di ricordarlo sponsorizzando una tappa del Campionato Vento de l’Alguer. Appuntamento domenica 25 luglio



ALGHERO - Domenica 25 luglio II tappa del Campionato Vento de l’Alguer 2021, Trofeo Associazione Giuseppe Freschi- V Memorial Giuseppe Freschi, con la collaborazione del Consorzio del Porto di Alghero, main sponsor del Campionato. Giuseppe Freschi era un ragazzo solare che amava il mare e la vela oltre che la musica, purtroppo è venuto a mancare troppo presto 5 anni fa.



L’associazione culturale a lui intitolata ha deciso di ricordarlo sponsorizzando una tappa del Campionato Vento de l’Alguer per dare la possibilità agli amici e a quanti lo conoscevano di ricordarlo con quella spensieratezza e gioia che gli erano proprie. In mare ci sarà la barca Datenandi del socio Stefano Macciocu e Presidente dell’Associazione Freschi, con un equipaggio di amici di Giuseppe. Purtroppo a causa dell’attuale situazione e aumento dei contagi, non potrà svolgersi dopo la premiazione il consueto intrattenimento musicale.



L’appuntamento per barche ed equipaggi è al briefing delle ore 10 di domenica 25 Luglio. La partenza in mare alle 12; un occhio al vento e alle boe, l’altro alla classifica. Siamo solo al secondo appuntamento del nostro campionato ma già si configurano delle sfide interessanti; nella classe SPI sul podio la scorsa prova c’erano Calvados II di Manuel Fara seguito da Gagliarda e da Vitamina, mentre nella classe NO SPI L’altra Luna di Brunello Dessì, seguita da Datenandi di Stefano Macciocu e Mau One di Giuseppe Dessì. Per tutti i concorrenti, in ogni caso, la conquista del Trofeo Associazione Giuseppe Freschi rappresenta un obiettivo primario.



Nella foto: Giuseppe Freschi