G.P. 22 luglio 2021 Girotonno premio sostenibilità La rassegna, dedicata alla valorizzazione dell’antica cultura di tonni e tonnare dell’isola di San Pietro, ha conquistato il bollino internazionale di “Evento sostenibile Iso 20121”.



CARLOFORTE Il Girotonno, appuntamento unico nel suo genere e dedicato alle eccellenze enogastronomiche dell’isola di San Pietro e in particolare del Comune di Carloforte, ha conquistato per la prima volta nella sua storia la certificazione internazionale di “Evento sostenibile Iso 20121”. L’evento, quest’anno in programma dal 12 al 31 luglio nell’edizione “Girotonno Speciale 2021”, ridotto per via delle limitazioni imposte dalla pandemia, è dunque ufficialmente una manifestazione interamente sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.



«La decisione di intraprendere questo percorso è stata dettata anche dalla consapevolezza che tutti gli attori del turismo e della cultura di Carloforte sono da tempo coinvolti e impegnati in azioni di sostenibilità. La verifica e la successiva certificazione – dichiara Aureliana Curcio, assessora comunale al Turismo - erano il giusto modo di portare a valore un percorso già assodato nella comunità. Nel 2019 infatti si era dato inizio a un percorso partecipato per conoscere, implementare e diffondere comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale». Il Comune di Carloforte, che ha organizzato il Girotonno con il contributo e il supporto del Flag Sardegna Sud Occidentale, ha ottenuto la certificazione Iso 20121, nel pieno rispetto dello standard internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione sostenibile per eventi.



Grazie al percorso intrapreso, l’edizione “Speciale 2021” del Girotonno è stata all’insegna del coinvolgimento sulle seguenti azioni di sostenibilità: percorso di coinvolgimento con gli stakeholder del territorio, comunicazione dell’impegno alla sostenibilità dell’evento presso i ristoranti e le associazioni e attraverso i canali social dell’evento e implementazione di una politica di approvvigionamento sostenibile e plastic free. Al posto del classico gadget usa e getta, preferenza di una maglietta commemorativa in cotone biologico, riutilizzabile, distribuita ai ristoratori ed alle associazioni con un messaggio sulla sostenibilità in lingua tabarchina. E, inoltre, ai ristoratori è stata erogata una formazione specifica sull’importanza di valorizzare i prodotti locali e certificati e sulla lotta allo spreco alimentare. Mentre con le associazioni culturali sono stati approfonditi i temi dell’accessibilità e sulle modalità di comunicazione digitale come soluzione per il risparmio di carta.