Teatro: Il vuoto dentro ad Alghero

ALGHERO – Al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero, domani venerdì’ 23 luglio alle ore 20,30 “Il vuoto dentro” di e con Giovanni Trudu per la regia di Ivano Cugia, una produzione Origamundi per Teatri di Prima Necessità 2021, Festival Intersezioni. È un omaggio alla cultura Queer con un itinerario alla (ri)scoperta dell’arte Drag attraverso i pensieri e i ricordi di una giovane drag queen. Il vuoto dentro” rappresenta un omaggio alla cultura Queer, che ha esercitato una profonda influenza sull’arte e sulla società in Europa tra Ottocento e Novecento, tra i salotti e i circoli letterari, come sul palcoscenico, dai trionfi del kabarett tedesco nella vivace e feconda temperie della Repubblica di Weimar al successo delle moderne Drag Queen (e dei Drag King).



«Una rappresentazione teatrale sincera, divertente ma anche brutale che come la vita non può essere in bianco e nero ma attraversa un arcobaleno di emozioni – sottolinea Ivano Cugia nelle note di presentazione: «la scena si divide tra palcoscenico e camerino, dove una giovane drag queen incarna il ruolo di narratrice e invita lo spettatore nel dietro le quinte dello show e della sua vita». Un gioco di specchi tra realtà e finzione per un intenso e coinvolgente monologo, in cui l’interprete si mette a nudo, rivela i suoi pensieri e i suoi drammi, regala frammenti di performance rigorosamente en travesti e ripercorre la storia di un’arte che “gioca” con l’identità di genere, fra trasgressione e provocazione intellettuale, in uno scambio di ruoli, maschili e femminili, quasi a sovvertire le regole e superare i pregiudizi.



Il fascino ambiguo dell’arte Drag per un monologo e (auto)ritratto d’artista con “Il vuoto dentro”, a cura del Teatro d’Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, nell’ambito della ricca programmazione di #FINALMENTEALGHERO con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero. Teatri di Prima Necessità 2021, Festival Intersezioni 2021 continua fino al 12 agosto al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero tra pièces originali, rielaborazioni di testi “classici” del teatro sardo e concerti accanto alle Visioni di Prima Necessità nel foyer.