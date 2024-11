G.P. 22 luglio 2021 Primo premio ex equo per "Cinemadamare" Serata finale a Villanova Monteleone alla presenza del sindaco Vincenzo Ligios. Primo premio per “miglior film” della tappa sarda di Cinemadamare 2021, va a pari merito a due registi italiani, il romano Luca De Benedetti e l’udinese Alessandro Panzolli, rispettivamente per i film “The Void” e “Un uomo nuovo”.



VILLANOVA MONTELEONE - Il premio come “miglior film” della tappa di Villanova Monteleone di Cinemadamare 2021, va a pari merito a due registi italiani, il romano Luca De Benedetti e l’udinese Alessandro Panzolli, rispettivamente per i film “The Void” e “Un uomo nuovo”. Alla presenza del sindaco Vincenzo Ligios che si complimenta per la riuscita dell’evento, si è consumata l’ultima serata di attività della Carovana del Campus Itinerante che ha scelto Villanova Monteleone come quinta tappa del tour 2021. Sono stati presentati ben 13 film in questa straordinaria Weekly Competition e per il pubblico è stato semplice notare come il periodo di produzione nel comune di Villanova Monteleone sia stato particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale.



Due generi diversi sono stati premiati dai partecipanti di Cinemadamare che hanno eletto con 141 voti ciascuno un film drammatico dai toni intensi e una commedia leggera dai tratti grotteschi. Gli altri premi assegnati dallo staff ai giovani filmmaker sono invece quelli tecnici: a vincere il premio per la miglior montaggio è stata l’editor canadese Marie Guimond Simard per il film di Wyatt Feegrado (USA) “Ready player us?”. Il premio come migliore attore, è andato al francese Vincent Rosec, per il film di Giuseppe Circelli “Che succede se cade?”.



Per la prima volta dal 2020 viene assegnato nuovamente il premio per il miglior suono a Raul Sanchez, dalla Spagna, per il film “Che succede se cade?”, che quindi colleziona ben 2 premi. Oltre ai film sono stati proiettati anche le clip realizzate dallo Staff di Cinemadamare, che hanno posto l’attenzione sulle caratteristiche più peculiari del paese dalla costa, al centro storico, dai siti archeologici, alle aziende agricole della zona. Tutta la comunità è stata coinvolta e le attività e i giovani hanno apprezzato dell’attenzione di Cinemadamare in questa settimana, che hanno vissuto una settimana di allegria e vitalità, movimentando il paese con più di 10 set a cielo aperto, dal mare alla montagna.



Nella foto: un momento della premiazione