G.P. 22 luglio 2021 Lotteria degli Scontrini premia Sassari Lotteria degli scontrini: a Sassari premio da 10mila euro nella nuova estrazione settimanale. Spicca ancora la Lombardia nelle vincite settimanali da 25miola euro.



SASSARI - Sono stati estratti i quindici codici vincenti del concorso settimanale della Lotteria degli Scontrini, ognuno dei quali si aggiudica 25mila euro. Sassari e Palermo figurano tra le città vincitrici del premio extra da 10mila euro ciascuna.



L'Agenzia Dogane e Monopoli ha diffuso i codici vincenti dei premi settimanali. Spicca ancora la Lombardia nelle vincite settimanali della lotteria degli scontrini: tre dei premi da 25mila euro sono finiti a Pavia, Bergamo e Lodi, mentre una delle vincite "bonus" da 10mila euro è andata a Como. Anche Torino, Roma e Palermo figurano tra le città.



Chi attende di leggere il proprio codice dello scontrino come vincente, si auspica che il governo non decida di dare l’addio anche alla Lotteria degli scontrini, dopo la sospensione del Cashback. Per ora pare solo un ipotesi quella del taglio di questa misura per risparmiare e destinare i fondi ad altre misure