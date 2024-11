Cor 22 luglio 2021 Un job per il mare: dono del Tc Porto Torres Ieri sera la consegna della sedia da bagno dalle mani del presidente del Tc Porto Torres, Stefano Caria al sindaco Massimo Mulas e dell’assessore ai Servizi Sociali, Simona Fois, alla presenza del direttivo della società sportiva



PORTO TORRES - Spesso la solidarietà arriva dal mondo dello sport, da chi fa fatica a realizzare i successi nell’attività agonistica e non, dopo duri allenamenti e da coloro che crescono con la forza agonistica e la sensibilità verso chi ha difficoltà. Requisiti che si riscontrano nel Tennis Club Porto Torres protagonisti di un gesto nobile: una sedia job che permetterà alle persone con disabilità motoria od difficoltà di deambulazione di entrare in acqua per poter fare un bel bagno nel mare della spiaggia dello Scoglio Lungo in totale sicurezza.



Ieri sera la consegna della sedia da bagno dalle mani del presidente del Tc Porto Torres, Stefano Caria al sindaco Massimo Mulas e dell’assessore ai Servizi Sociali, Simona Fois, alla presenza del direttivo della società sportiva.



«In pochi giorni ci siamo attivati e grazie alla generosità dei soci abbiamo raccolto circa mille euro, risorse che ci hanno permesso di acquistare questo strumento a favore dei disabili – ha detto Caria – una risposta notevole. Da parte nostra anche la disponibilità al ricovero invernale del mezzo per evitare che si deteriori, e al primo giugno del prossimo anno la restituiremo al servizio dei cittadini con disabilità». Per il primo cittadino Mulas e l’assessora Fois: «Questa società ha sempre mostrato attenzione e sensibilità verso il prossimo e in particolare verso chi ha difficoltà. Ci fa piacere collaborare con chi gestisce benissimo le strutture sportive e allo stesso tempo si distingue per i suoi gesti di solidarietà».