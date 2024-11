Cor 23 luglio 2021 Cammino di Santu Jacu, tappa turritana A Porto Torres la pellegrina Helena Roy, accolta in città da una delegazione municipale composta dalla vicesindaca Simona Fois, dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta, dall´assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e dal portavoce del Sindaco, Antonio Chessa



PORTO TORRES - Ha attraversato a piedi la Sardegna lungo il Cammino di Santu Jacu, percorrendo in tre settimane cinquecentosessanta chilometri. Si è concluso ieri a Porto Torres il lungo viaggio di Helena Roy, pellegrina spagnola che è venuta nell'isola per scoprire il sentiero degli antichi luoghi di culto di San Giacomo. L'esperienza rappresenta una tappa del più ampio cammino che nelle prossime settimane la porterà a Santiago di Campostela.



Helena è stata accolta in città da una delegazione municipale composta dalla vicesindaca Simona Fois, dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta, dall'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e dal portavoce del Sindaco, Antonio Chessa. La pellegrina è stata accompagnata da Marisa Usai, una delle promotrici del Cammino di Santu Jacu. Il viaggio ha preso il via tre settimane fa dall'isola di Sant'Antioco e ha seguito il Cammino lungo la direttrice Cagliari, Laconi, Ozieri e Sassari.



«Porterò con me il ricordo dell'incredibile ospitalità dei sardi e il silenzio delle vostre bellissime montagne», ha raccontato Helena Roy nel corso della piccola cerimonia che si è svolta nell'aula consiliare del Comune. Alla signora, che oggi ha preso la nave per Barcellona, è stata donata una medaglia del Comune e una pergamena con l'augurio di "Buon cammino".