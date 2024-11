G.P. 27 luglio 2021 Bersani inaugura Abbabula Domani, mercoledì 28 luglio in piazza d´Italia con Samuele Bersani e il “Cinema Samuele tour”. Fine luglio e agosto a Sassari con i Concerti di Fatoumata Diawara, Low-Red, Ariete e l’omaggio a Domenico Modugno Di Uomini In Frac



SASSARI – Si Alza il sipario sulla XXIII^ edizione del Festival Abbabula: cinque serate in programma, il 28, 29 e 30 luglio, 2 e 3 agosto 2021. Undici momenti in musica: ad alternarsi sui palchi allestiti in piazza d’Italia (eccezionalmente per l’evento di domani, mercoledì 28 luglio) e in piazza Moretti. XXIII^ edizione del festival Abbabula, evento organizzato a Sassari dalla cooperativa tutta al femminile Le Ragazze Terribili, sostenuto dall'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, dal Comune di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna e da SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira, Music Innovation Hub e Associazione “Il Corso”.



Il festival Abbabula partirà il 28 luglio in piazza d’Italia con il “Cinema Samuele tour”, il raffinato ed attesissimo spettacolo del cantautore Samuele Bersani. Da piazza d’Italia si ritorna poi in piazza Moretti. Giovedì 29 spazio a due grandi interpreti al femminile: la brasiliana di nascita e portoghese d’adozione Carol Mello aprirà il concerto di Fatoumata Diawara, una delle grandi signore della world music a livello mondiale. Il 30 luglio spazio ai sassaresi Bandito (vincitore del premio A.Squarciagola), Claudia Canu e La Plonge, chiamati a scaldare il pubblico in attesa dello show della giovanissima ARIETE, uno dei fenomeni più dirompenti della musica al presente.



Il festival metterà in pausa la sua musica nel weekend e ripartirà lunedì 2 agosto con le atmosfere di Astro, rapper e cantautore di Sassari, Bluem, progetto della cantautrice e produttrice sarda trapiantata a Londra Chiara Floris, e di Low-Red (Mario Serra) uno dei nomi più “hot" del panorama isolano. L’ultima serata, il 3 agosto, sarà dedicata al jazz: ad esibirsi sul palco l’ensemble “Uomini in Frac”, composto da nomi del calibro di Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso), Mattia Barbieri (batteria). I biglietti delle serate sono ancora acquistabili in prevendita presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144: dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 19.20. I ticket per i singoli eventi sono disponibili a un costo inferiore rispetto a quello del botteghino il giorno dello spettacolo, per cui “chi prima compra più risparmia”. Info e prenotazioni allo 079/278275



Nella foto: Samuele Bersani