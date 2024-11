G.P. 27 luglio 2021 Lakeetra Knowles: blues e soul a Porto Ferro Terzo appuntamento in calendario per il Bluesunset Festival 2021 a Porto Ferro, il 29 luglio ore 19,30 con Lakeetra Knowles & BlueSunset band. Riprogrammata la 19 settembre la prima data del festival saltata causa maestrale con le “Ladies sing the blues”



ALGHERO – Domani, giovedì 29 luglio alle ore 19,30, sarà la straordinaria voce di Lakeetra Knowles & BlueSunset Band ad accompagnare il tramonto del sole sull’acqua della baia di Porto Ferro. Terzo appuntamento in calendario nella quinta edizione del festival Bluesunset, organizzato a cura dello staff del Baretto di Porto Ferro e di GoodVibrations.



Lakeetra ha recentemente conquistato il terzo posto assoluto al Sanremo Rock and Trend Festival 2020. È una cantante originaria dell’Arkansas che a soli 11 anni comincia a calcare il palcoscenico collezionando poi importanti esperienze in veste d’attrice attrice nel teatro di Broadway, in televisione, in radio e come cantante Gospel e Soul nei musical. Proprio sul fronte musicale l’artista intraprende un intenso cammino in cui le sonorità Blues, Soul e americane coesistono e risplendono in un repertorio fatto di brani originali e rivisitazioni molto personali di grandi autori americani. Ha partecipazioni a festival importanti come Narcao Blues Festival, Trasimeno Blues Festival, Macchia Blues Festival e Lodi Blues Festival al fianco di artisti del calibro di Walter Washington e Treves Blues Band.



Il Bluesunset Festival 2021 è un viaggio alla scoperta della musica e del blues, che al tramontare del sole assume contorni e forme differenti, a richiamare le varie anime del blues che caratterizzano le proposte in musica dei questa edizione 2021 della manifestazione, momento che richiama a Porto Ferro artisti di primo livello. È stata riprogrammata la prima data del festival saltata causa maestrale: l'appuntamento con le “Ladies sing the blues” - Rita Casiddu e Denise Gueye, il 19 settembre 2021. Gli appuntamenti in cartellone proseguono con The Cyborgs (4 agosto), Lovesick duo (8 agosto), Caboose (11 agosto), Betta & Luti feat Carlo 18 agosto), Dislocation Blues (25 agosto) e Francesco Piu Band (2 settembre).



Nella foto: Lakeetra Knowles