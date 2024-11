31 luglio 2021 Cada dia: 31 luglio 2008



Nasce Alguer.cat, primo Quotidiano italiano in lingua catalana di Alghero: sono tredici anni che il Quotidiano di Alghero pubblica in maniera continuativa con aggiornamenti in tempo reale, attraverso l’indicizzazione in rubriche specifiche. Attraverso la scrittura e le interviste si intende restituire dignità e prestigio al catalano di Alghero e stimolare i lettori alla riscoperta e all´uso della lingua algherese attraverso uno spazio editoriale legato alla contemporaneità. A mos veure, a demà Nasce, primo Quotidiano italiano in lingua catalana di Alghero: sono tredici anni che ilpubblica in maniera continuativa con aggiornamenti in tempo reale, attraverso l’indicizzazione in rubriche specifiche. Attraverso la scrittura e le interviste si intende restituire dignità e prestigio al catalano di Alghero e stimolare i lettori alla riscoperta e all´uso della lingua algherese attraverso uno spazio editoriale legato alla contemporaneità. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat