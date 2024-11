S.A. 28 luglio 2021 Assembramenti, locale chiuso a Castelsardo In questa occasione il titolare, già recidivo, si è visto notificare non solo la multa ma anche l´obbligo di chiusura per cinque giorni



CASTELSARDO - Decine di persone accalcate nelle prime ore della mattina in un locale del centro senza alcun rispetto delle normative anti-Covid. Per questo un esercizio pubblico di Catelsardo è stato chiuso per cinque giorni, dopo esser già stato sanzionato una prima volta. In questa occasione il titolare si è visto notificare non solo la multa da parte dei Carabinieri della stazione locale ma anche l'obbligo di chiusura per non aver rispettato il divieto di assembramento.