G.P. 29 luglio 2021 “La Notte dei Poeti”: Murru in concerto Giovedì 29 luglio ad Alghero e venerdì 30 luglio all’area archeologica di Nora a Pula, Marcello Murru in concerto con Diavoli Storti con Alessandro Gwis al pianoforte e Riccardo Manzi alla chitarra. Ultimo appuntamento del XXXIX Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC Sardegna



ALGHERO - Oggi, giovedì 29 luglio alle ore 21 a Lo Quarter di Alghero per la Stagione di Prosa Musica e Danza dell’Estate 2021 firmata CeDAC e venerdì 30 luglio alle 20 nell’area archeologica di Nora per l’ultimo appuntamento del XXXIX Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Canzoni d’autore nell’Isola con la tournée di Marcello Murru in concerto sulle note del nuovo album “Diavoli Storti”: sul palco con l’artista ogliastrino, romano d’adozione ma con salde radici nella sua Arbatax, il pianista Alessandro Gwis e il chitarrista Riccardo Manzi: un affiatato trio per un’antologia di canzoni ironiche e struggenti, in cui si parla di amori e disamori, solitudine e rimpianto per i colori e le voci di quell’Isola in cui “danzamos liberos”.



«Piove sui vivi, piove sui morti, Piove su tutti i diavoli storti» canta Marcello Murru, in tournée nell’Isola nel quinto album da solista del cantautore ogliastrino, approdato a Roma negli Anni Settanta, dove il regista Mario Ricci lo scelse per il suo “Majakowski”, ed ebbe occasione di frequentare i grandi protagonisti della scena, artisti come Memè Perlini, simbolo del teatro d’avanguardia, il regista Giancarlo Cobelli, Vittorio Gassman e il provocatorio Werner Schroeter. Lo Spettacolo dal Vivo in Sardegna è organizzato con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero, il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del MiC e il contributo della Fondazione di Sardegna.