G.P. 29 luglio 2021 Pulizia: Alghero pilota in Sardegna Abbandono dei rifiuti: giovedì 5 agosto ad Alghero saranno presentati i risultati della ricerca di WeClean che rivela come l’ambiente sia una discarica di rifiuti anche per i Sardi. Sabato 7 agosto a Maria Pia prima giornata di pulizia e qualificazione della pineta e delle dune attigue all’arenile.



ALGHERO - Giovedì 5 agosto ad Alghero saranno presentati i risultati dell’intera ricerca realizzata da WeClean, associazione no-profit che opera per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree ambientali di pregio. La società ha sviluppato un focus specifico sulla Sardegna, regione in cui WeClean ha avviato un primo progetto pilota di intervento a tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale.



Alghero è del resto proprio la città scelta da WeClean per annunciare e avviare il programma pilota delle attività sul territorio sardo nella stagione in corso. Sabato 7 agosto, in località Maria Pia, una delle zone balneari più frequentate da residenti e turisti, si terrà la prima giornata di pulizia e qualificazione della pineta e delle dune attigue all’arenile. Squadre WeClean con mezzi elettrici e gruppi di Volontari daranno così via a un’azione destinata a svilupparsi con sistematicità ed efficienza nel prosieguo della stagione.



La Ricerca condotta fornisce in particolare una vasta serie di informazioni, valutazioni e suggerimenti su un territorio, quello sardo, che pur rivelando criticità note e meno note si colloca comunque in un quadro di opportunità e di prospettive positive per affermarsi sempre più come luogo di eccellenza per sensibilità e iniziative in campo ambientale. Sacchi e sacchetti di spazzatura ai margini delle strade, bottiglie di plastica nei boschi, mozziconi di sigaretta e lattine nella sabbia degli arenili. Basta guardarsi intorno per rendersi conto di come sia diffuso e tollerato il vizio italiano di usare l’ambiente come consueta discarica di rifiuti, mentre pigrizia, indifferenza, ignoranza, portano a considerare scomodo o inutile portarli fino a un cassonetto, a un cestino, a un luogo di raccolta o, semplicemente, a casa.