Cor 30 luglio 2021 Cavart in scena alla cava di tufo a Sennori Il talentoso Filippo Lacana e il progetto Between Moons di Daniela Pes e Mario Ganau saranno primi attori sulla scena di questo terzo appuntamento in cartellone dedicato alle “Contaminazioni”



SENNORI - Una ex cava di tufo, due concerti. Un posto racconto dalle pietre simbolo della storia del territorio, due proposte in musica legate a giovani artisti che nella tradizione affondano le radici della loro ispirazione. La somma degli elementi dati è “Cavart - Extrazioni Culturali 2021 / Musiche dall’Isola”, che nello specifico si declina in “Contaminazioni”, filo conduttore della serata evento in programma venerdì 6 agosto a partire dalle ore 20,30 nell’ex cava di tufo di Sennori. Il talentoso Filippo Lacana e il progetto Between Moons di Daniela Pes e Mario Ganau saranno primi attori sulla scena di questo terzo appuntamento in cartellone dedicato alle “Contaminazioni” - progetto dell’Associazione officine culturali -, momento inserito nel ciclo dei quattro eventi della rassegna che proprio nell’ex cava ha trovato lo scenario ideale, teatro a cielo aperto suggestivo e riconoscibile. Ambientazione antica ma contemporanea.



Il presente e l’antico si fondono al ritmo della musica. Così come si miscelano i generi, senza snaturare le essenze ed anzi amplificando le peculiarità delle singole proposte. Il tutto accade in un luogo che dà forma e voce alla creatività. Che dà spazio alla tradizione. All’evoluzione dei messaggi. Alle contaminazioni, appunto. Imprescindibile approccio ad un progetto che fonde luoghi suoni sapori e profumi, che apre al territorio e alle sue eccellenze, senza però mai perdere di vista la l’arte, il suo valore ed il suo impatto. Filippo Lacana, sassarese di nascita e bolognese di adozione, presenterà a Cavart il suo nuovo album. La forza della sua musica è racchiusa nel talento espressivo dell’artista, che sul palcoscenico sarà accompagnato da basso/contrabbasso, batteria, chitarra, tastiere e voci. Tutti i brani saranno cinematiche rappresentazioni di innumerevoli frammentazioni musicali contaminate da più fronti. Un viaggio di scoperta e fascino, avvolgente e coinvolgente.



Between Moons è progetto frutto della sinergia e dell’incontro fra Daniela Pes (voce) e Mario Ganau, (pianoforte): un progetto di contaminazione interamente basato su composizioni originali, un happening musicale in forma di “suite” in cui gli artisti si muovendosi senza soluzione di continuità tra composizioni pianistiche, live electronics e forme canzone, composizioni dal sapore cinematico e jazz contemporaneo. Un punto di contatto tra gli universi musicali che appartengono e caratterizzano i due artisti e i mondi sonori da cui traggono ispirazione. Cavart si aprirà a partire dalle 20,30 con un percorso degustazione - curato da alcuni produttori locali - alla scoperta dei sapori e dei profumi della Romangia, fra pane olio e vino: è attiva la prevendita ingressi (ticket di ingresso 6 euro, 5 euro per i residenti), la degustazione non è compresa nel prezzo del biglietto.