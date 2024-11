S.A. 31 luglio 2021 Calici di Stelle ad agosto a Sennori La manifestazione “Calici di Stelle”, ideata dall’associazione nazionale “Città del Vino” e dal “Movimento Turismo del vino”, assume una precisa connotazione sociale: la lotta al femminicidio



SENNORI - Coppe di vino levate al cielo con fiocchi rosa in ricordo delle donne che si sono dovute arrendere al tumore e fiocchi rossi per tenere alta la guardia contro il femminicidio e la violenza di genere. Anche quest'anno a Sennori la manifestazione “Calici di Stelle”, ideata dall’associazione nazionale “Città del Vino” e dal “Movimento Turismo del vino”, assume una precisa connotazione sociale.



Il 10 agosto, a partire dalle 19,30, nell’ex Cava di tufo, non andrà in scena solo promozione del territorio e degli eccellenti prodotti delle aziende vitivinicole locali, ma sarà anche l'occasione per veicolare messaggi di civiltà e solidarietà. È una scelta che l'Amministrazione comunale ha attuato già dall'edizione 2017, quando sulle magliette utilizzate come gadget dell'evento, comparvero le scarpette rosse, simbolo della lotta al femminicidio.



Quest'anno, oltre a rinnovare la presa di posizione contro il femminicidio, Calici di Stelle rivolge l'attenzione anche verso le donne che hanno lottato, chi invano, chi con successo, contro un tumore. Come sempre Calici di Stelle non sarà solo buon vino, ma anche cultura e spettacolo. Fungerà da palcoscenico l'ex Cava di tufo che, dalle 19:30, ospiterà due eventi: le Donne Impronte saranno protagoniste di una sfilata con gli abiti della stilista Antonella Fini e musica e scenografia Unique e Exclusive italian lux di Massimo Littera. E ancora il maxi concerto con jam session delle band musicali sennoresi e guest star il fenomenale cantautore e chitarrista blues, Francesco Piu. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Sennori.