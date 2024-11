Cor 31 luglio 2021 Cemento e legno: mostra ad Alghero Mostra d´arte Contemporanea ad Alghero dal 29 Luglio 2021 ad Alghero (centro storico) in Via Majorca, angolo via Misericordia. Curatrice della mostra Violetta Alloro. Aperto tutte le sere, ingresso libero







Antonello Alloro, artista poliedrico, con le sue mani riesce a dar vita alle sue opere in cemento richiamando le forme di donne, i rimandi all'innocenza ed alla maternità, ai mestieri presenti nella vita quotidiana fino alle nuove pitture astratte. Ognuno di noi può ritrovarsi nelle sue sculture ma con l'aiuto dell'artista ci guiderà verso temi interpretativi inaspettati.



Valeria Boncoraglio, artista del viso, ha trasferito la sua arte nel legno disegnando volti di donne che, come le piace raccontare, ha truccato nella sua vita lavorativa. Volti di donne allegre, a volte sognatrici altre volte con sguardi sinuosi che ci fissano e da cui è difficile distogliere lo sguardo. Occhi di donne, sgranati, vigili, dolci e pensierosi, occhi che raccontano di storie che solo l'artista saprà raccontarci. Per info: Valeria 349 8124646, Antonello 347 7758490.