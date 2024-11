Cor 1 agosto 2021 Covid: nell´Isola +4 terapie intensive Nel report giornaliero anche 314 nuovi positivi al coronavirus. Non si registrano nuovi decessi. Cresce la preoccupazione: la Sardegna diventa zona rossa europea come la Sicilia



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 314 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3117 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (+ 4 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 74 ( 1 in meno rispetto a ieri). 5120 sono i casi di isolamento domiciliare (+264 rispetto a ieri).