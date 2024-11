G.P. 3 agosto 2021 A Porto Torres si cerca un marinaio La Capitaneria di Porto di Porto Torres - Servizio Operativo ha presentato una richiesta per la chiamata ordinaria d´imbarco sulla motopesca “Espero”. I marinai dovranno presentarsi il 5 agosto mattina in Capitaneria



PORTO TORRES - La Capitaneria di Porto di Porto Torres - Servizio Operativo ha presentato una richiesta per la chiamata ordinaria d'imbarco sulla motopesca “Espero” (iscritto al numero 1494 dei rr.nn.mm e gg. di porto torres, tsl 9,96, kw 132) per un marinaio. I marittimi interessati, in possesso delle qualifiche richieste e iscritti nel registro dei pescatori marittimi, dovranno presentarsi nell'Ufficio di Collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres, il giorno 5 agosto dalle ore 10:00 alle ore 11:00, muniti del proprio libretto di navigazione.