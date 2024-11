G.P. 3 agosto 2021 Liberevento: Abruzzone e Telese a Calasetta Da domani e sino al 9 agosto Liberevento festeggia i suoi 10 anni a Calasetta. Ospiti della manifestazione: Roberta Bruzzone, Stefano Redaelli, Francesco Abate, Luca Telese, Jacopo Veneziani



CAGLIARI - Da domani, mercoledì 4 e sino al 9 agosto il festival Liberevento fa tappa a Calasetta per festeggiare i suoi dieci anni proprio nel posto in cui è nato. Domani alle ore 22 si parte con la serata di premiazione del concorso letterario “A vuxe e Caddesedda” in memoria di Bruno Rombi. Presenterà Giuliano Marongiu, e interverrano le cantanti Natascia Capurro e Laura Spano e l’attrice Manuela Perria. La serata proporrà anche un concerto dell’associazione musicale “G. Puccini” di Calasetta.



Giovedì 5 agosto alle ore 22 è tempo per la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone di presentare il suo libro Favole da incubo, mentre venerdì 6 agosto, alle ore 22, si parla di malattia mentale in compagnia di Stefano Redaelli, docente di letteratura italiana alla facoltà “Artes Liberales” dell'Università di Varsavia. In dialogo con Giovanna Vitiello, lo studioso parlerà del suo libro Beati gli inquieti, uscito all’inizio dell’anno per Neo edizioni. A seguire si terrà una degustazione di vini della Cantina di Calasetta, partner del festival. Il giorno prima Radaelli sarà a Macomer (alle 21,30 nel piazzale della biblioteca) mentre il 7 agosto sarà a Carloforte nell’ambito del gemellaggio promosso tra Liberevento e il festival L’isola dei libri.



Sabato 7 agosto è la volta del divulgatore d’arte Jacopo Veneziani, che in compagnia della storica dell’arte Manuela Perria, Veneziani parlerà del suo ultimo libro Simmetrie. Osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi. La serata si chiude con lo sferzante concerto dei Criminal Quartet & percussions, quartetto d’archi e percussioni, formato da Marco Castro e Annamaria Viani (violini), Giorgio Musio (viola), Massimo Battarino (contrabbasso) e Paolo De Liso (batteria). Una serata in compagnia di Jacopo Veneziani è in programma anche a Gonnesa: appuntamento il 5 agosto alle 21.30 nel Nuraghe Seruci. Il giornalista e scrittore Francesco Abate è l’ospite della serata dell’8 agosto, sempre a Calasetta: alle ore 22 in dialogo con il giornalista Marcello Murru, ripercorrerà le pagine del suo I delitti della salina. Chiusura nel segno dei cent’anni della nascita del PCI il 9 agosto, con il giornalista Luca Telese che parlerà del suo libro Qualcuno era comunista. Modera Carlo Floris. L’autore il giorno dopo alle 21,30 sarà a Iglesias, 21,30 per l’appuntamento al Chiostro di San Francesco.